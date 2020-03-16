Die Show vom 16. März 2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Die Show vom 16. März 2020
60 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 12
Kein Publikum aber dafür extrem motivierte Mitarbeiter: Check, absoluter Freestyle: Check, Grillen mit Olli Schulz: Check, Skypen mit guten Freunden: Check Tolle Musik: Check - Also eigentlich alles (fast) wie immer bei dieser Krisen-Spezialausgabe von Late Night Berlin!
