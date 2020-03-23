Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

ProSiebenStaffel 2020Folge 5vom 23.03.2020
Ja, LNB läuft, auch in Zeiten von Krisen. Man muss da halt flexibel bleiben und die Sendezeit sinnvoll nutzen. Warum nicht einfach mal bei den Mitarbeitern zuhause nach dem rechten sehen oder Joko anrufen? Zum Glück kommen mit genügend Sicherheitsabstand trotzdem Gäste ins Studio: Luciano beehrt uns mit einem täuschend echten Konzertfeeling und Franziska Knuppe berichtet von ihren Erfahrungen bei The Masked Singer.

