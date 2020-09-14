Die Show vom 14. September 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 15: Die Show vom 14. September 2020
53 Min.Folge vom 14.09.2020Ab 12
Achtung: der Warn-Tag bei Late Night Berlin ist nichts für schwache Nerven - wir sehen nackte Männer auf der Suche nach Wildschweinen, ausgestorben gegelaubte Formate werden mit Sido, Knossi und Marc Gebauer wiederbelebt und eine Performance von Zoe Wees, die für Gänsehaut sorgt!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben