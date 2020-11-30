Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 30. November 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 26
Die Show vom 30. November 2020

Folge 26: Die Show vom 30. November 2020

57 Min.Ab 12

Während Klaas und Jakob sich gegenseitig Bauchfett wegschießen, findet Schmittis großes Echsen-Abenteuer im Dinopark Germendorf seinen krönenden Abschluss. Aber nicht nur Thomas Schmitt hatte Geburtstag, niemand Geringeres als Sido feiert seinen Ehrentag gebührend bei Klaas im Studio und kredenzt uns dann sogar noch zusammen mit Alligatoah ein musikalisches Drei-Gänge-Menü.

