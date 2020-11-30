Die Show vom 30. November 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 26: Die Show vom 30. November 2020
57 Min.
Während Klaas und Jakob sich gegenseitig Bauchfett wegschießen, findet Schmittis großes Echsen-Abenteuer im Dinopark Germendorf seinen krönenden Abschluss. Aber nicht nur Thomas Schmitt hatte Geburtstag, niemand Geringeres als Sido feiert seinen Ehrentag gebührend bei Klaas im Studio und kredenzt uns dann sogar noch zusammen mit Alligatoah ein musikalisches Drei-Gänge-Menü.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
