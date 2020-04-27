Die Show vom 27. April 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 9: Die Show vom 27. April 2020
58 Min.Folge vom 27.04.2020Ab 12
Max Giesinger schmettert herzzerreißende Google-Liedtexte, Klaas trifft waschechte Hollywoodstars in seinem Partykeller und das Late Night Berlin Team organisiert eine deluxe-Pinkelpause für Trucker, die sie so schnell nicht vergessen werden. Und Jakobs Langhaarfrisur geht es auch endlich an den Kragen!
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben