Folge 14: Die Show vom 7. September 2020
57 Min.Folge vom 07.09.2020Ab 12
Wow, was für ein Sommer! Wo fängt man da an? Klaas hat natürlich allerlei Themen im Gepäck, aber es wäre nicht Late Night Berlin, wenn es zu den vielen Problemen aktuell nicht auch konstruktive Lösungsansätze gäbe. So überrascht Klaas uns direkt in der ersten Show mit einem genialen Sicherheitskonzept für zukünftige Demonstrationen aller Art, unser guter Freund Joko Winterscheidt kommt überraschend vorbei, und auf der Bühne steht der einzig wahre Bratan Capital Bra mit Clueso und KC Rebell!
