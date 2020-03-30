Die Show vom 30. März 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 6: Die Show vom 30. März 2020
58 Min.Folge vom 30.03.2020Ab 12
Promis unter Palmen, lügende Promis, Promis mit Masken... Bei Late Night Berlin haben wir sie alle. Außerdem zeigt Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, wie man Händedesinfektionsmittel selbst zusammenmischen kann - Nachmachen ausdrücklich empfohlen!
