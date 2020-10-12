Zum Inhalt springenBarrierefrei
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 12. Oktober 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 19vom 12.10.2020
Die Show vom 12. Oktober 2020

Folge 19: Die Show vom 12. Oktober 2020

54 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12

Capital Bra und Bozza stehen den wohl niedlichsten Rap-Journalisten Rede und Antwort, "Alex Seifert" terrorisiert wieder nichtsahnende Arbeitnehmer und Daði Freyr thinkt about things auf der Bühne, während Lisa Maria Potthoff und Jürgen Vogel sich über miserables Essen beschweren. Ein ganz normaler Montag bei Late Night Berlin.

