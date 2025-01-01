Die LIVE Show vom 16. November 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 24: Die LIVE Show vom 16. November 2020
55 Min.Ab 12
Nach einem nervenaufreibenden Halbfinale bei "The Masked Singer" ging es direkt LIVE bei Late Night Berlin weiter. Gemeinsam mit Sylvie Meis, Wigald Boning, Veronica Ferres und Jochen Schropp diskutiert Klaas eifrig über die verbliebenen Kostüme. Außerdem wurde den wohligen Klängen von Gentleman gelauscht, und wem das noch nicht ausgelassen genug war, den nahmen Klaas, Bernhard Brink und Patrick Lindner mit in die wilde Welt des Schlagers.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben