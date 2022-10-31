Staffel 4Folge 21vom 31.10.2022
Folge 21: Bombe im Kopf
23 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12
Für Linda (30) und Daniel Simmel (31) drängt die Zeit! Bei Linda wurde ein Aneurysma entdeckt. Sie möchte jedoch keine riskante OP, ohne dass ihr Sohn Mats (4) aus einer früheren Beziehung durch eine Stiefkindadoption abgesichert ist. Bislang fehlt aber die Zustimmung des leiblichen Vaters! Prompt taucht dieser auf und widerspricht der Adoption ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1