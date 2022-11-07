Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 29vom 07.11.2022
Pechmarie

Folge 29: Pechmarie

23 Min.Folge vom 07.11.2022Ab 12

Marie Herbold (42) möchte mit ihrem neuen Partner und Tochter Jasmin (15) nach Leipzig umziehen - doch Ex-Mann Leon Herbold (43) wehrt sich heftig dagegen. Anwalt Ingo Lenßen steht ein emotionaler Fall bevor. Als es zur Eskalation zwischen dem Ex-Paar kommt, macht Sarah Grüner eine interessante Entdeckung.

SAT.1

