Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 32vom 18.01.2023
Verspieltes Vertrauen

Verspieltes VertrauenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 32: Verspieltes Vertrauen

23 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Larissa Schopp (39) gerufen, da sie eine Strafanzeige wegen Betrugs bekommen hat, nachdem sie den Indoorspielplatz-Besuch mit ihrer Tochter Lina (9) nicht bezahlen konnte. Ihr wird Zechprellerei vorgeworfen. Zuhause dann der nächste Schock: Vom Familienkonto wurden 3.000 Euro abgebucht. Ingo Lenßen findet heraus, dass Larissas Mann Jannik Schopp (40) heimlich eine Bürgschaft übernommen hat. Warum hat er Larissa dies verschwiegen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen