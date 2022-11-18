Staffel 4Folge 33vom 18.11.2022
Folge 33: Der vielleicht doch nicht letzte Wille
23 Min.Folge vom 18.11.2022Ab 12
Sarah Grüner und Ben Handke kommen von der Beerdigung eines gemeinsamen Bekannten, der mit Sarahs Freundin Klara Borck (39) liiert war. Zeit zum Trauern bleibt jedoch nicht, denn im Garten steht die Schwester des Verstorbenen und preist das gemeinsame Zuhause bereits diversen Interessenten an! Angeblich soll Sven Uchtmann vor seinem Tod ein neues Testament geschrieben und darin seine Schwester als Alleinerbin eingesetzt haben. Doch warum?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1