Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 34vom 05.12.2022
Poolspiele

PoolspieleJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 34: Poolspiele

23 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12

Linda (44) und Mark Kaufmann (45) rufen Anwalt Ingo Lenßen, denn ihr guter Freund und Geschäftspartner Knut Nandu (46) behauptet, sie hätten ihn während einer Grillparty niedergeschlagen und anschließend in den Pool geschubst. Er hat sie wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und fordert Schmerzensgeld. Schnell findet Ingo Lenßen heraus, dass die Polizei 1,5 Promille bei Knut Nandu nachgewiesen hat. Doch dies ist noch nicht alles ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen