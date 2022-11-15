Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 35vom 15.11.2022
23 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen trifft auf Bettina Degen (55), die von ihrem Chef Jan Aven (30) fristlos gekündigt wurde. Sie soll während der Arbeit ein starkes Schmerzmittel genommen haben. Im Blackout habe sie teure Waren zerstört und soll diese ersetzen. Bettina beteuert verzweifelt, nichts genommen zu haben. Undercover eingeschleust hört sich Sarah Grüner um. Hat jemand einen Vorteil von Bettinas Kündigung?

