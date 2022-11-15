Staffel 4Folge 38vom 15.11.2022
Fast gewonnenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 38: Fast gewonnen
23 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen begleitet Nadja Sander (47) zur ihrem Vater Egon Sander (70), denn ihr Bruder Till Sander (39) ist plötzlich mit seiner Freundin Mindy Jansen (31) aufgetaucht. Er hat Nadja zuvor den Zugang zur Wohnung des Vaters verwehrt und behauptet, ihr Vater wolle sie nicht sehen. Sie habe ihren Vater wohl absichtlich zu Fall gebracht, um ihn ins Heim abschieben zu können. Offenbar wird Egon gegen seine Tochter aufgehetzt. Doch was ist Tills und Mindys Absicht?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1