Staffel 4Folge 39vom 22.11.2022
Ab durch die HeckeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 39: Ab durch die Hecke
23 Min.Folge vom 22.11.2022Ab 12
Diesmal wird Anwalt Ingo Lenßen in eine Kleingartenkolonie gerufen, wo Meike Michaelis (49) aufgelöst um Hilfe bittet. Ihre Gartennachbarin Anna Schluders (58) hatte ihr geholfen, als plötzlich eine Sprosse der Leiter brach und sie schwer stürzte. Jetzt hat Meike eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen am Hals! Ingo Lenßen sondiert die Lage und muss feststellen, dass es kein Unfall war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1