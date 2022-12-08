Staffel 4Folge 40vom 08.12.2022
Der Spion im eigenen HausJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 40: Der Spion im eigenen Haus
23 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Daniela Udolph-Siehl (45) wird mit Nacktfotos erpresst und bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Während der Verdacht anfangs auf den Hausmeister der Schule fällt, an der Daniela als Putzfrau arbeitet, kommt plötzlich ihr Stiefsohn Jasper Siehl (16) ins Spiel. Es stellt sich heraus, dass hier nicht nur eine Erpressung am Laufen ist. Ingo Lenßen wird schnell klar, dass er den Strippenzieher finden und stoppen muss.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1