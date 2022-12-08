Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 40vom 08.12.2022
23 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12

Daniela Udolph-Siehl (45) wird mit Nacktfotos erpresst und bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Während der Verdacht anfangs auf den Hausmeister der Schule fällt, an der Daniela als Putzfrau arbeitet, kommt plötzlich ihr Stiefsohn Jasper Siehl (16) ins Spiel. Es stellt sich heraus, dass hier nicht nur eine Erpressung am Laufen ist. Ingo Lenßen wird schnell klar, dass er den Strippenzieher finden und stoppen muss.

