Staffel 4Folge 41vom 18.01.2023
Graue ScheidungJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 41: Graue Scheidung
23 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12
Daniela Fligg (48) lebt mit ihrem Mann Lars (49) in Trennung unter einem Dach. Daniela hat nun die Nase voll, denn Lars hat seine Geliebte Vivien Holt (25) mitgebracht und lauten Sex mit ihr im alten Kinderzimmer des Sohnes gehabt. Als Anwalt Ingo Lenßen mit ihm spricht, bemerkt er, dass Lars ein Foto seiner Silberhochzeit aufgestellt hat und mit dem Teddy von Sohn Nico (22) kuschelt. Hat er doch noch nicht mit der Ehe abgeschlossen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1