Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 43vom 07.12.2022
Skandal im Sperrbezirk

Skandal im SperrbezirkJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 43: Skandal im Sperrbezirk

23 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12

Nina Rothe (38), schildert Anwalt Ingo Lenßen fassungslos, dass in die geerbte Traditionsgaststätte ihrer Eltern eine zwielichtige Table Dance Bar eingezogen ist. Doch Nina kann den Pachtvertrag mit Pächterin Chantal Pfeifer (55) nicht ohne Weiteres kündigen. Ingo Lenßen ist die neue Pächterin bereits bekannt. Die Situation spitzt sich weiter zu, als auch noch Ninas Sohn Marius (16) illegal in die Bar schleicht, um die Tänzerin zu filmen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen