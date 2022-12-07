Staffel 4Folge 43vom 07.12.2022
Lenßen übernimmt
Folge 43: Skandal im Sperrbezirk
23 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12
Nina Rothe (38), schildert Anwalt Ingo Lenßen fassungslos, dass in die geerbte Traditionsgaststätte ihrer Eltern eine zwielichtige Table Dance Bar eingezogen ist. Doch Nina kann den Pachtvertrag mit Pächterin Chantal Pfeifer (55) nicht ohne Weiteres kündigen. Ingo Lenßen ist die neue Pächterin bereits bekannt. Die Situation spitzt sich weiter zu, als auch noch Ninas Sohn Marius (16) illegal in die Bar schleicht, um die Tänzerin zu filmen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1