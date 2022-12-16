Staffel 4Folge 44vom 16.12.2022
Anwalt Ingo Lenßen wird von Toilettenfrau Manja Schmitt (32) gerufen. Ihr Sohn Max (12) hat in der Einkaufspassage, in der sie arbeitet, Hausverbot erhalten. Als sie dagegen ankämpfte, wurde ihr mit der Kündigung gedroht. Manja fürchtet, Security Chef Toni Koschig (35) will sie aus dem Job mobben. Dieser Verdacht erhärtet sich, als ein Video auftaucht, in dem sich über ihre Tätigkeit lustig gemacht wird. Das Video könnte von einer Überwachungskamera vor Ort stammen.
