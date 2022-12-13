Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 45vom 13.12.2022
Heimatlos

Lenßen übernimmt

Folge 45: Heimatlos

23 Min.Folge vom 13.12.2022Ab 12

Zoe Heine (36) ist nach einer Eigenbedarfskündigung obdachlos geworden und hat nun Probleme, eine neue Wohnung für sich und ihre Kinder zu finden. Anwalt Ingo Lenßen macht sich gerade ein Bild über die Situation seiner Mandantin, als Sarah Grüner besorgniserregende Neuigkeiten hat. Bei den Wohnbaugesellschaften kursiert ein Schreiben, das vor der Mandantin als Mieterin warnt. Hat sich Zoe Heine etwas Schwerwiegendes zu Schulden kommen lassen?

