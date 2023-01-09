Staffel 4Folge 46vom 09.01.2023
Hilflos ausgeliefertJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 46: Hilflos ausgeliefert
23 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Julia Schröder (28) ruft Anwalt Ingo Lenßen zu Hilfe. Ihre Mutter Christa Schröder (64) liegt nach einem Fahrradunfall im Wachkoma und ihre Schwester Maren Peschke (44) will die Geräte abschalten lassen. Eine Patientenverfügung gibt es nicht. Ingo Lenßen will dafür sorgen, dass die lebenserhaltenden Geräte nicht voreilig abgestellt werden. Dann die große Überraschung! Es wird doch eine über drei Jahre alte Patientenverfügung gefunden!
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
