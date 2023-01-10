Staffel 4Folge 47vom 10.01.2023
Fast eine glückliche FamilieJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 47: Fast eine glückliche Familie
23 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12
Tanja (44) und Sven Müller (45) benötigen Hilfe. Sie wollen Pflegetochter Leni Roth (15) adoptieren, doch nun wird Sven der Hehlerei im Betrieb von Tanjas Vater Rainer Ziegler (68) verdächtigt. Könnte der Adoptionsantrag dadurch abgelehnt werden? Anwalt Ingo Lenßen vermutet, dass die Hehlerei nur untergeschoben wird, denn jeder hat Zugang zum Fundort der Hehlerware und Rainer selbst hätte ein Motiv. Er scheint von dem Adoptionsvorhaben nicht überzeugt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1