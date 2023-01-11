Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 48vom 11.01.2023
Wo ist Christina?

Wo ist Christina?Jetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 48: Wo ist Christina?

23 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird in die Gärtnerei von Jessica und Marc Hinz gerufen, nachdem Marc kurz zuvor Opfer eines Raubüberfalls wurde. Nachdem an diesem Tag die Überwachungskamera ausfiel, hegt die Versicherung den Verdacht des Betrugs und will nicht zahlen. Team Lenßen wird kurze Zeit später Zeuge, wie Marc sich heimlich mit einer unbekannten Frau trifft und ihr 50 Euro zusteckt. Letztlich attackiert die Unbekannte Ben Handke sogar mit Pfefferspray!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen