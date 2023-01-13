Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 49vom 13.01.2023
23 Min.Folge vom 13.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen trifft auf die orientierungslose Jasmin Klein (28). Sie hat keine Erklärung und keine Erinnerung, was zuvor passiert ist. Sie weiß nur, dass sie nach ihrem Junggesellinnenabschied in einem Keller wach geworden ist. Team Lenßen blickt sich am Ort des Geschehens um und findet tatsächlich Spuren, dass Jasmin dort abgelegt wurde und nicht nur das - Jasmin wurde gespiked! Doch wer versucht, jemanden auf diese Weise die Hochzeit zu ruinieren?

