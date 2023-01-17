Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 50vom 17.01.2023
23 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12

Linda Mayer (36) wurde von Anwalt Raphael König (52) schriftlich abgemahnt, da das Impressum ihres Onlineshops unvollständig ist. Ingo Lenßen will sich entschlossen den Anwalt vorknöpfen und herausfinden, warum dessen Mandantin Carina Leineweber (40) gegen Frau Mayer vorgehen will, als Sarah Grüner mit schlechten Nachrichten kommt. Linda ist nun auch noch Opfer eines Internet-Shitstorms geworden ...

