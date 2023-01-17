Staffel 4Folge 50vom 17.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 50: Internet-Horror
23 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12
Linda Mayer (36) wurde von Anwalt Raphael König (52) schriftlich abgemahnt, da das Impressum ihres Onlineshops unvollständig ist. Ingo Lenßen will sich entschlossen den Anwalt vorknöpfen und herausfinden, warum dessen Mandantin Carina Leineweber (40) gegen Frau Mayer vorgehen will, als Sarah Grüner mit schlechten Nachrichten kommt. Linda ist nun auch noch Opfer eines Internet-Shitstorms geworden ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1