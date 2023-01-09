Staffel 4Folge 52vom 09.01.2023
Folge 52: Die Last mit der Last
23 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Sonja Klein (38) weiß nicht mehr weiter, denn ihre Tochter Sina (17) soll einen Mikrowellenbrand in ihrer Firma verursacht haben, infolgedessen ihr gekündigt wurde und sie ihren Ausbildungsplatz verlor. Anwalt Ingo Lenßen erfährt von Chef Bernd Bremer (52), dass auch Sinas Abwesenheit in der Berufsschule Grund seines Handelns war. Team Lenßen ermittelt, dass Sina allem Anschein nach Mobbing-Opfer auf der Arbeit ist. Doch wer hat es auf sie abgesehen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1