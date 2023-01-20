Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 54vom 20.01.2023
Der Chef sieht alles

Lenßen übernimmt

Folge 54: Der Chef sieht alles

23 Min.Folge vom 20.01.2023Ab 12

Janine Herbst (33) wurde von ihrer Chefin Sybille Propalke (40) bereits an ihrem ersten Arbeitstag fristlos entlassen. Es ist ein Video im Netz aufgetaucht, auf dem Janine scheinbar mit ihrem Ex-Kollegen Pascal Wolfert (33) an ihrer vorherigen Arbeitsstelle zu sehen ist. Doch wurde Pascal in Wahrheit übergriffig, was auf dem Video fehlt. Für Anwalt Ingo Lenßen stellt sich die Frage: Wer möchte hier wichtige Details verschwiegen, um Janine zu schaden?

