Staffel 4Folge 55vom 25.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 55: Häuserkampf
23 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12
Johanna Friedrich (40) ruft Anwalt Ingo Lenßen direkt zur Wohnung ihrer Eltern, denn die beiden sollen per Zwangsräumung ausziehen. Der Anwalt lernt das aufgebrachte ältere Ehepaar Monika (63) und Uwe Friedrich (65) kennen und kann die Zwangsräumung im letzten Moment verhindern, aber die Lage sieht nicht gut aus, denn alles deutet auf eine Luxussanierung hin. Zudem spitzt sich die Situation weiter zu.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
