SAT.1Staffel 4Folge 55vom 25.01.2023
23 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12

Johanna Friedrich (40) ruft Anwalt Ingo Lenßen direkt zur Wohnung ihrer Eltern, denn die beiden sollen per Zwangsräumung ausziehen. Der Anwalt lernt das aufgebrachte ältere Ehepaar Monika (63) und Uwe Friedrich (65) kennen und kann die Zwangsräumung im letzten Moment verhindern, aber die Lage sieht nicht gut aus, denn alles deutet auf eine Luxussanierung hin. Zudem spitzt sich die Situation weiter zu.

