Staffel 4Folge 56vom 16.01.2023
Folge 56: Es war einmal
23 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12
Suse Jordan (40) ruft Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Sie hat eine einstweilige Anordnung vom Familiengericht bekommen, die besagt, dass ihre Mutter Heike Marx (68) die Enkel Sophia (6) und Finn (5) ab sofort nicht mehr betreuen darf. Suses Ex-Mann Tim Jordan (43) hat einen Eilantrag gestellt. Auslöser war ein Fahrradunfall von Sophia, in der Obhut von Oma Heike. Ingo Lenßen und Ben Handke finden jedoch Hinweise darauf, dass das Fahrrad vermutlich manipuliert wurde.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
