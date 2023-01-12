Staffel 4Folge 57vom 12.01.2023
Lenßen übernimmt
Folge 57: Auf dünnem Eis
23 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Leah Schiller (36) gerufen, weil diese nach der Trennung von Freund Robin Bruckner (38) überhastet mit dem gemeinsam genutzten - und auf Robins Mutter angemeldeten - Auto weggefahren ist. Ursula Bruckner (66) hat Leah daraufhin wegen Autodiebstahls angezeigt. Grund für die Trennung ist ein pikantes Sexvideo, auf dem Robin laut eigener Aussage aber nicht er zu sehen ist. Doch wenn nicht er, wer ist sonst mit Leah auf dem Video zu sehen?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1