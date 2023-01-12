Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 57vom 12.01.2023
Folge 57: Auf dünnem Eis

23 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Leah Schiller (36) gerufen, weil diese nach der Trennung von Freund Robin Bruckner (38) überhastet mit dem gemeinsam genutzten - und auf Robins Mutter angemeldeten - Auto weggefahren ist. Ursula Bruckner (66) hat Leah daraufhin wegen Autodiebstahls angezeigt. Grund für die Trennung ist ein pikantes Sexvideo, auf dem Robin laut eigener Aussage aber nicht er zu sehen ist. Doch wenn nicht er, wer ist sonst mit Leah auf dem Video zu sehen?

