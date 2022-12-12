Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 58vom 12.12.2022
Die Pille, die das Fass zum Überlaufen bringt

Die Pille, die das Fass zum Überlaufen bringtJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 58: Die Pille, die das Fass zum Überlaufen bringt

23 Min.Folge vom 12.12.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen vertritt Lisa Gebert (42) bereits im Sorgerechtsstreit mit ihrem Noch-Ehemann Henning Gebert (43), doch benötigt nun erneut Hilfe. Henning ist ausgerastet, als sich herausstellte, dass die gemeinsame Tochter Ella (15) seit einem Monat die Antibabypille nimmt - ohne Wissen der Eltern. Jetzt möchte er Lisa das Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen lassen. Doch die Pille soll nicht die einzige Sorge bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen