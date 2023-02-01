Staffel 4Folge 59vom 01.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 59: Die letzte Ruhe
23 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12
Andrea Metz (41) benötigt Hilfe, da ihre Halbschwester Bianca Kruse (49), die Urnenbeerdigung des gemeinsamen Vaters mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt hat. Bianca will ihn nun in Nürnberg beerdigen, was für Andrea und ihren Sohn Theo (15) eine Katastrophe wäre. Anwalt Ingo Lenßen steht seiner Mandantin bei und will die Beerdigung in Berlin gerichtlich durchsetzen. Doch plötzlich stehen alle vor einem viel größeren Problem ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
