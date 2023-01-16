Staffel 4Folge 61vom 16.01.2023
Schweinerei in der SchreinereiJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 61: Schweinerei in der Schreinerei
23 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12
Tara Wolf (34) sollte die Schreinerei ihres Chefs Walter Stettler (70) übernehmen. Doch nach dessen überraschendem Ableben steht dies nun auf dem Spiel. Anwalt Ingo Lenßen erfährt, dass sich Taras Kollege Carsten Varken (37) mit Hilfe des vom Amtsgericht bestellten Nachlasspflegers selbst als neuer Geschäftsführer positioniert hat. Doch auch zum Ableben des Chefs gibt es brisante Neuigkeiten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1