Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 16.01.2023
Schweinerei in der Schreinerei

Schweinerei in der SchreinereiJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 61: Schweinerei in der Schreinerei

23 Min.Folge vom 16.01.2023Ab 12

Tara Wolf (34) sollte die Schreinerei ihres Chefs Walter Stettler (70) übernehmen. Doch nach dessen überraschendem Ableben steht dies nun auf dem Spiel. Anwalt Ingo Lenßen erfährt, dass sich Taras Kollege Carsten Varken (37) mit Hilfe des vom Amtsgericht bestellten Nachlasspflegers selbst als neuer Geschäftsführer positioniert hat. Doch auch zum Ableben des Chefs gibt es brisante Neuigkeiten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen