Staffel 4Folge 62vom 03.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 62: Taxidriver:in
23 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird Zeuge eines Taxiunfalls und erfährt, dass die Fahrerin Anne Fink (42) eine Kundin geschlagen und dann das Taxi gegen eine Laterne gefahren hat. Die Kundin will sie wegen Körperverletzung anzeigen, da taucht zu allem Überfluss auch noch Chef Volker Schubert (55) mit der fristlosen Kündigung auf. Ingo Lenßen vermutet schnell, dass die verzweifelte Anne keine skrupellose Schlägerin ist, sondern Opfer eines traumatischen Erlebnisses.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1