SAT.1Staffel 4Folge 63vom 23.01.2023
23 Min.Folge vom 23.01.2023Ab 12

Lena Blum (44) wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt, weil ihr Kantinenessen zu schweren Magen-Darm-Problemen geführt haben soll. Verzweifelt wendet sie sich an Anwalt Ingo Lenßen. Lena beteuert, dass sie unschuldig ist. Zudem wurde sie von Chef Tim Weber (32) fristlos gekündigt und ihre Tochter Jasmin (23) soll dort nach ihrer Ausbildung nicht übernommen werden. Ein Shitstorm bricht über Familie Blum herein.

