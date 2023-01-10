Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 67vom 10.01.2023
23 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12

Giulia Rossi (29) betreibt eine Pizzeria mit ihrem Bruder Matteo Rossi (31). Doch hat dieser den Getränkelieferanten nicht bezahlt, welcher daraufhin das Auslieferungs-E-Bike als Pfand einkassiert hat. Seitdem ist Matteo spurlos verschwunden. Ein Blick in die Buchführung verrät Anwalt Ingo Lenßen, dass die Lage ernst ist. Matteo hat zudem ohne Giulias Wissen regelmäßig Bargeld abgehoben, was einen Verdacht aufmacht: Wurde er Opfer einer Schutzgelderpressung?

