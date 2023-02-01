Staffel 4Folge 69vom 01.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 69: Zwischen Realität und Wahnsinn
23 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12
Maria Neumann (41) soll mit dem Geschäftswagen ein parkendes Auto beschädigt und dann Unfallflucht begangen haben, was sie jedoch bestreitet. Ehemann Peter Neumann (42) glaubt seiner Frau, doch Marias Mutter Gisela Brabeck (62) dagegen zweifelt. Als ein Blitzerfoto ins Haus flattert, auf dem anscheinend Maria zu sehen ist, bekommt auch Peter Zweifel. Ingo Lenßen rätselt: Hat jemand etwas gegen Maria persönlich oder soll nur dem Betrieb geschadet werden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1