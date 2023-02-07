Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 4 Folge 75 vom 07.02.2023
Kautionsbetrug

Lenßen übernimmt

Folge 75: Kautionsbetrug

23 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12

Annika Fischer (32) ist verzweifelt. Die Immobilienfirma ihrer alten Wohnung verweigert die Kautionsrückzahlung. Sie und ihr Ehemann Sebastian Fischer (33) sollen angeblich Bestandteile der Wohnung entwendet haben. Ohne Geld kein Umzug in die neue barrierefreie Wohnung mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Sohn Lukas Fischer (11). Sie haben Angst, nun sogar auf der Straße zu landen. Team Lenßen arbeitet gegen die Zeit, doch niemand möchte den Kautionsbetrug bezeugen.

