Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 77vom 13.02.2023
Teenagerliebe

Folge 77: Teenagerliebe

23 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen wird anonym zu einem Treffen gebeten, trifft aber nur Baby Lulu an. Es zeigt sich, dass die Mutter Jessica Kessler (17) durch Verleumdungen Probleme mit dem Jugendamt hat. Nachdem der Kindsvater Lennard Becker (18) ankündigte, das alleinige Sorgerecht zu beantragen und Jessica eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erhielt, gab sie ihr Baby vorübergehend in juristische Obhut. Steckt Lennard hinter allem, um bessere Chancen im Sorgerechtsstreit zu haben?

