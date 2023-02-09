Staffel 4Folge 92vom 09.02.2023
Simone Winkler (38) benötigt Hilfe, da ihr Nachbar Uwe Sander (56) ihren Sohn Tim (10) angezeigt hat. Dieser soll die Scheibe seines Wagens mit einem Eishockeyschläger eingeschlagen haben. Schläger und Puck wurden am Auto gefunden. Seit ihrem Einzug, hat Simone Ärger mit dem Kinderhasser, welcher sie und ihren Nachwuchs aus dem Haus haben möchte. Für Ingo Lenßen ist klar, dass Tim die Scheibe nicht zerstört hat. Aber wer wollte den Verdacht auf ihn lenken und warum?
