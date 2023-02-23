Staffel 4Folge 98vom 23.02.2023
HeldenmutJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 98: Heldenmut
23 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Sophie Lehmann (42) hat ihre Nachbarin, Thea Hessel (70), aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Statt Dankbarkeit, verlangt Thea nun Schadensersatz und unterstellt Brandstiftung. Zudem droht noch der Vermieter, Sophie und Kinder aus der Wohnung zu werfen. Ingo Lenßen möchte den Einsatz seiner Mandantin rechtfertigen und ihre Unschuld beweisen. Was geschah wirklich und warum werden hier Tatsachen verdreht?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1