SAT.1Staffel 4Folge 98vom 23.02.2023
23 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Sophie Lehmann (42) hat ihre Nachbarin, Thea Hessel (70), aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Statt Dankbarkeit, verlangt Thea nun Schadensersatz und unterstellt Brandstiftung. Zudem droht noch der Vermieter, Sophie und Kinder aus der Wohnung zu werfen. Ingo Lenßen möchte den Einsatz seiner Mandantin rechtfertigen und ihre Unschuld beweisen. Was geschah wirklich und warum werden hier Tatsachen verdreht?

