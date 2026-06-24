Major Crimes
Folge 1: 24 Rosen
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Buchhalter wird erschossen, eine Frau stirbt bei einem Einbruch; die Opfer sind Nachbarn. Es scheint, als gingen die Morde auf das Konto einer Einbrecherbande, die gerade in dieser Gegend ihr Unwesen treibt. Deren Markenzeichen: ein Dutzend Rosen. Detective Sanchez kann einen wichtigen Hinweis liefern ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen