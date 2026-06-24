Major Crimes
Folge 2: Kopfsache
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Eine rasante Verfolgungsjagd endet mit einem Crash, bei dem die Leiche eines Psychiaters aus dem Kofferraum geschleudert wird. Wurde er das Opfer eines seiner Patienten, oder ist seine zweite Ehefrau für die Tat verantwortlich? Die Ermittler lassen sich von den merkwürdigen Indizien jedoch nicht von der Spur abbringen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen