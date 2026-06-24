Major Crimes
Folge 3: Infiziert
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
Ein Supermodel wird zu Tode geprügelt. Verdächtig ist ihr Ex-Freund, ein berühmter MMA-Kämpfer. Als eine Spyware auf ihrem Laptop gefunden wird, erweitert sich jedoch der Kreis der Verdächtigen. Dummerweise legt die Software das Netzwerk des LAPD lahm. Und auch Rusty macht einen schwerwiegenden Fehler ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen