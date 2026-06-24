Major Crimes
Folge 14: Harte Worte
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Börsenmakler wird tot aufgefunden. Da er zwei Tage zuvor einen Streit mit einem unbekannten Mann hatte, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang. Flynn macht dem Team unterdessen große Sorgen: Er liegt nach einem Kollaps im Krankenhaus.
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Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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