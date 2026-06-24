Major Crimes
Folge 12: Blackout
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Staatsanwältin Hobbs verhandelt einen Fall, in dem ein Mann angeklagt ist, seine Frau umgebracht zu haben. Dieser sagt jedoch aus, dass er sich aufgrund eines Blackouts nicht mehr an den Tathergang erinnern kannn kann. Lügt er, oder liegt sein Anwalt richtig mit der Annahme, sein Mandant sei unschuldig?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen