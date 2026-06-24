Major Crimes
Folge 16: Blutige Diamanten
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Kopfgeldjäger finden Cory Hewitt, der bei einem Überfall Diamanten im Wert von drei Millionen Dollar erbeuten konnte, tot in einem Keller. Doch nicht nur sein betrügerisches Leben, sondern auch das seines Komplizen beschäftigt die Ermittler. Unterdessen ist Rusty bei Gericht, da Sliders und Mariannas Fall verhandelt wird. Doch er steht zwischen den Stühlen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen