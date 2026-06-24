Major Crimes
Folge 9: Im Netz
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Das Video eines Mannes, der auf der Straße stirbt, geht im Netz viral. Das Team nimmt die Ermittlungen auf. Bald tauchen weitere Leichen auf - alle auf dieselbe ungewöhnliche Art und Weise umgebracht. Wer oder was steckt bloß dahinter?
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Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen